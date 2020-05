Niedziele handlowe 2020. Które sklepy są otwarte 24 maja? Czy to niedziela handlowa?

W 2020 r. niedziele handlowe przypadają zdecydowanie rzadziej niż w ubiegłym roku. Regulują to zapisy ustawy dotyczącej ograniczenia handlu. Co więcej, za nami już trzy weekendy, w których mogliśmy oddawać się niedzielnemu zakupowemu szaleństwu. Niedziele handlowe były już pod koniec stycznia i w kwietniu. Na kolejną musimy zatem poczekać aż do czerwca.