Niedźwiedzice przeniesione do środka zoo. Budzą się po narkozie

- Bezpieczeństwo zwierząt w warszawskim ZOO jest najważniejsze. Po ostatnim, oburzającym incydencie razem z dyrekcją ZOO podjęliśmy decyzję o przeniesieniu niedźwiedzi do wnętrza ogrodu. Operację przeprowadzimy w najbliższych dniach. Misie na wybieg od ulicy już nie wrócą - napisała w sobotę na Twitterze rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

We wtorek rzeczniczka potwierdziła, że zwierzęta zostały już przeniesione.

- Nasze dwa niedźwiedzie z warszawskiego ZOO zostały już przeniesione do wnętrza ogrodu. Bezpieczne i spokojne, u boku trzeciego misia, dochodzą do siebie po narkozie – czytamy na Twitterze.

Dyrektor warszawskiego zoo Dr Andrzej G. Kruszewicz poinformował, że zwierzęta zostały przeniesione na teren ZOO objęty całodobową ochroną i przez to dla nich bezpieczniejszy.

- Wiemy, że starych drzew się nie przesadza, bo źle to znoszą, ale nie mamy wyjścia, a nasi lekarze i opiekunowie zadbają, by Sabina i Mała zniosły przenosiny jak najłagodniej – podkreślił dyrektor.

Warszawa. Wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi. Był pijany

23-letni mężczyzna przedostał się w czwartek przed południem na wybieg dla niedźwiedzi w warszawskim zoo . Działał pod wpływem alkoholu. Początkowo stał na wybiegu, ale gdy niedźwiedź się zbliżył, wskoczył do fosy z wodą. W fosie próbował podtopić zwierzę.

Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził gotowość do dobrowolnego poddania się karze. Usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy znęcenia się nad zwierzętami, drugi to zarzut zakłócenia miru.