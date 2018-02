Nielegalnie wycięty 100-letni jesion. Prawie wpisali go do rejestru pomników przyrody

Mieszkańcy Praga-Północ chcieli objąć drzewo ochroną. Władze dzielnicy planowali wykupić działkę, później wpisać drzewo do rejestru ochrony przyrody. Czekali na decyzję Biura Ochrony Środowiska, jednak ktoś zadecydował szybciej i ściął drzewo. Policja prowadzi śledztwo.



Jesion został ścięty w piątek, a mieszkańcy Pragi-Północ szybko poinformowali na stronie "Michałów Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców", wyrażając swoje rozgoryczenie. - Brakuje słów, by opisać to co dziś się stało przy Kawęczyńskiej 61(...) Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, by drzewo ocalić. Niestety, sprawcy działali szybko. Drzewo ścięto, a po ekipie ślad zaginął - czytamy we wpisie. Burmistrz dzielnicy Praga-Północ Wojciech Zabłocki w tym samym dniu zawiadomił prokuraturę o popełnieniu przestępstwa.