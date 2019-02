Niemoralne propozycje i seks za umorzenie. Prokurator skazany po 9 latach

Były prokurator Konrad P. został skazany na osiem lat więzienia za "żądanie korzyści osobistych" od 19 kobiet. Niektórym z nich proponował seks w zamian za umorzenie postępowania, innym kazał się rozbierać do naga. Policja nakryła go na gorącym uczynku, podczas spotkania z jedną z poszkodowanych.

Ta sprawa ma swój początek w maju 2010 roku. 36-letni wówczas warszawski prokurator zajął się postępowaniem dotyczącym próby kradzieży w centrum handlowym na Ochocie . Podejrzaną była młoda kobieta. Gdy policjanci doprowadzili ją na przesłuchanie, Konrad P. miał nakłonić zatrzymaną do zdjęcia wszystkich ubrań. Uzasadniał to "koniecznością oględzin ciała" w poszukiwaniu znaków szczególnych.

Do kolejnego spotkania dochodzi 12 maja. Wcześniej jednak o bulwersującym zachowaniu Konrada P. dowiaduje się od kobiety jego szef. Ten powiadamia policję , która zakłada w biurze prokuratora podsłuch i kamerę. Funkcjonariusze przygotowali zasadzkę.

Po nitce do kłębka

Gdy do budynku przy ul. Wiślickiej w Warszawie, a dokładniej do pokoju nr 211 wchodzi o umówionej godzinie podejrzana, P. już na nią czekał. Mundurowi wkroczyli do akcji dopiero w momencie, gdy prokurator był już rozebrany, a w ręku trzymał pudełko prezerwatyw.