Niepozorna kamienica skrywa sekret. Nocą widać najwięcej

Spacerujący ulicą Opaczewską na Starej Ochocie w Warszawie mogą po zmroku natknąć się na niespodziewany widok. Okna jednego z mieszkań zamiast zasłon, zdobią kolorowe witraże. Dowiedzieliśmy się, jaką pełnią funkcję. Okazało się, że pod tym adresem żyją wyjątkowi lokatorzy.

W ciemności łatwiej dojrzeć przykuwające wzrok kolorowe witraże na pierwszym piętrze. Na zewnątrz brakuje tabliczki, która mogłaby sugerować, co znajduje się po drugiej stronie. Kierowany wrodzoną ciekawością, postanowiłem więc to sprawdzić. Trop prowadzi do środka.