Nietrzeźwy dziadek woził autem 4-letnią wnuczkę

63-letni dziadek w wydychanym powietrzu miał 1,7 promila alkoholu. Pasażerami byli nietrzeźwa 60-latka i 4 letnia wnuczka. W zatrzymaniu pijanego mężczyzny pomógł inny kierowca. Policja postawiła mu zarzuty i zabrała prawo jazdy.

Kierowca jadąc przez Białołękę zauważył dziwnie poruszający się samochód. Zaniepokoił go styl jazdy starszego mężczyzny, który stale zmieniał pasy ruchu i zajeżdżał drogę innym kierowcom. Natychmiast powiadomił policję.

Na skrzyżowaniu z czerwonym światłem zgłaszający podszedł do kierowcy fiata . Na fotelu pasażera zauważył kobietę, a z tyłu kilkuletnie dziecko. Po opuszczeniu szyby, mężczyzna od razu wyczuł silną woń alkoholu w samochodzie.

4-letnia wnuczka trafiła pod opiekę mamy. Z kolei starszy mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu . 63-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze .

