Nietypowe ogłoszenie w centrum Warszawy. Tak blondynka szuka swojego amanta

"Wczoraj zaproponowałeś mi kawę. Chyba ci zależało, bo zbiegłeś po schodach za mną. Żałuję, że odmówiłam, spieszyłam się do koleżanki. Teraz ja zapraszam ciebie”. Drobna blondynka w krótkich spodenkach szuka Michała. Pomóżmy go znaleźć!



W czwartek 2 sierpnia na przystanku tramwajowym „Centrum” niejaki Michał w dobrze skrojonej białej koszuli i granatowych spodniach, zaprosił pewną blondynkę w rozwianych włosach, na romantyczne spotkanie. Odmówiła, ale możemy pomóc jej to naprawić.

Już ponad 2 tysiące osób udostępniło na Facebook’u zdjęcie ogłoszenia o poszukiwaniach Michała - my też chcemy przyłączyć się do tej romantycznej akcji. Jeśli jesteście Michałem bądź wiecie, gdzie go szukać napiszcie na szukammichala8@gmail.com.