Nietypowe ogłoszenie w przedszkolu. "Rowerki dzieci do recyklingu"

W jednym z warszawskich przedszkoli pojawiło się ogłoszenie, w którym dyrektor placówki prosi o niepozostawianie rowerków na terenie przedszkola. Sprawę nagłośnił oburzony ojciec. - To mam potem w zębach ten rowerek targać ze sobą do pracy - pisze pan Maciej.

Informacja pojawiła się w przedszkolu nr 82 przy ul. Natolińskiej 2. Dyrekcja przedszkola grozi, że jeśli opiekun nie dostosuje się do prośby - pojazdy zostaną przekazane do recyklingu - pisze dyrektor placówki.

Oburzony tata dziewczynki udostępnił zdjęcie kartki i relacjonuje poranną rozmowę z woźnym. - Dzień dobry! Gdzie mogę zostawić rower? Tu czy na tarasie? - Nigdzie. - Jak to nigdzie? – Pytam, myśląc, że to jakiś żart. - Nowe zarządzenie miasta - proszę zobaczyć kartkę - wyjaśnia pan woźny.

Pan Maciej tłumaczy, że jest to dziwna sytuacja, gdyż miasto walczy ze smogiem, a do przedszkola nie można przyjechać na rowerze. - A jak wygląda prawdziwa polityka miasta? Właśnie tak, że jak ktoś chce rowerem przywieźć dziecko do przedszkola, to ma potem w zębach ten rowerek targać ze sobą do pracy - czytamy w poście.