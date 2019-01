Nietypowe wezwanie mieszkańca Wesołej. W ogródku znalazł metrowego węża królewskiego

Funkcjonariusze Ekopatrolu dostali wezwanie ws. prawie metrowego węża królewskiego. Gad najpierw został przetransportowany do siedziby straży miejskiej, a potem trafił do Centrum CITES przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Gad został umieszczony przez strażników w specjalistycznym pojemniku. Funkcjonariusze najpierw przetransportowali go do siedziby straży na ul. Sołtyka, gdzie w cieple i spokoju spędził noc. Następnego dnia trafił do Centrum CITES przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Nie wiadomo do kogo należy. Prawdopodobnie ktoś mógł go wyrzucić lub mógł uciec z terrarium, bo z natury jest płochliwy.