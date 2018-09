Nietypowy złodziej. Kradł tylko jeden artykuł

Policjanci z komisariatu na warszawskim Targówku zatrzymali obywatela Gruzji, który w sklepie samoobsługowym ukradł 30 past do zębów. Po przejrzeniu monitoringu okazało się, że nie była to jego pierwsza kradzież w tej placówce.

Do zatrzymania Gruzina doszło w poniedziałek. Pracownik ochrony sklepu zorientował się, że jeden z klientów schował produkty do torby od laptopa i nie zamierza ujawniać ich przy kasie. Wezwał policję. Jak się okazało, w torbie mężczyzny było 30 past do zębów o wartości prawie 390 zł.