Nieudany żart na Prima Aprilis w wykonaniu studentów PW. "Rozumiemy, że popełniliśmy błąd"

Politechnika Warszawska. Studenci w żarcie na Prima Aprilis

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa zamieściła na swoim facebookowym fanpagu żart, który odbiorcom zdecydowanie nie przypadł do gustu. Zamiast lawiny śmiechu w mediach społecznościowych pojawiły się krytykujące komentarze wyrażające niesmak i rozczarowanie. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest dla wszystkich bardzo trudna. Epidemia koronawirusa w naszym kraju niemalże z dnia na dzień zmieniła rzeczywistość, w której żyjemy. Wyjście z domu po to, aby zameldować w dziekanacie o swoim stanie zdrowia? Dla studentów PW to żaden problem.