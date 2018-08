Niewyjaśniona śmierć podczas rytuału kambo. Prokuratura wznowiła śledztwo

Dwa lata temu w Grodzisku Mazowieckim doszło do zgonu kobiety. Brała udział w tzw. ceremonii kambo, polegającej na oczyszczaniu organizmu dzięki podaniu trującego jadu żaby z Amazonii. Teraz prokuratura wznawia śledztwo w tej sprawie.

Śledczy wezmą pod uwagę opinię przygotowaną przez Narodowy Instytut Leków. Do wydania ekspertyzy przyczynili się głównie badacze Zakładu Leków Sfałszowanych i Używek. Jak informuje rmf24.pl, przekazane informacje będą analizować biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. To od wyników ich pracy zależeć będzie stwierdzenie, czy pochodząca od amazońskiej żaby substancja przyczyniła się do śmierci uczestniczki ceremonii.