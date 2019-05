Noc Muzeów 2019 Warszawa – Sejm, Gabinet Prezydenta Miasta, a może podziemny salon książęcy?

Noc Muzeów 2019 w Warszawie odbędzie się już jutro. W sobotę 18 maja zwiedzający mogą odwiedzać miejsca, które w zwykły dzień dostępne są dla nielicznych. Wyjątkowym wydarzeniem podczas Nocy Muzeów w Warszawie jest możliwość odwiedzenia Elizeum, czyli podziemnego salonu z XVIII wieku.

Noc Muzeów 2019 Warszawa – nocne zwiedzanie Sejmu

Noc Muzeów w Warszawie to jeden z najbardziej wyczekiwanych eventów. Z okazji tego wydarzenia swoje bramy po raz kolejny otworzy Sejm. Na uczestników nocnego zwiedzania czekać będzie spacer po miejscach, które na co dzień można oglądać w telewizji. W tym roku będzie można zobaczyć hall główny, galerią Sali Posiedzeń Sejmu, Salą Kolumnową oraz kuluary, w których odbywa się wiele ważnych rozmów pomiędzy kolejnymi głosowaniami. Noc Muzeów 2019 w Sejmie rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do 1 w nocy.