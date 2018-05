"Nocny Market można ocalić!". Nowy pomysł radnego

Radny Piotr Guział rozbudził nadzieje warszawiaków na pozostawienie Nocnego Marketu na Dworcu Głównym. "Mamy do czynienia z klasyczną urzędniczą niemocą, a formalno-prawne decyzje zostały wydane przedwcześnie i pochopnie. Nie wszystko jednak stracone!" - przekonuje.

Sprawę zainteresował się Piotr Guział. Przeanalizował decyzje wydane przez PKP (do których należy teren Dworca Głównego) i PLK i stwierdził, że istnieje "duża szansa, żeby Nocny Market pozostał w starym miejscu”. - Zajmuję się przygotowywaniem inwestycji i coś mi tu nie gra. Wiem, że Dworzec Główny będzie budowany w trybie "projektuj i buduj", co oznacza, że wykonawca musi zarówno opracować projekt, jak też przeprowadzić roboty budowlane. Skoro w marcu tego roku została podpisana umowa na przebudowę dworca, to wydało mi się to niemożliwe, aby prace budowlanego rozpoczęły się już w wakacje - mówi WawaLove Guział.