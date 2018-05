Nocny Market wraca. Już w ten weekend

Organizatorzy imprezy potwierdzili w sieci. - Wracamy na Główny już w ten piątek i spędzimy z Wami kolejny pyszny sezon - czytamy na Facebooku. Jeszcze trzy tygodnie temu organizatorzy poinformowali o zamknięciu Nocnego Marketu.

Pod koniec kwietnia organizatorzy Nocnego Marketu na facebookowej stronie wydarzenia wydali oświdaczenie. - Przepraszamy, że milczeliśmy tyle miesięcy, ale przez cały czas przyszłość Marketu nie była przesądzona. Pracowaliśmy dzień i noc, główkowaliśmy, odbyliśmy dziesiątki spotkań, by do Was wrócić. Poruszyliśmy niebo i ziemię, by pozostać na Głównym, przeszukaliśmy całą Warszawę pod kątem nowej lokalizacji. Niestety na chwilę obecną nie jest to możliwe - pewne decyzje i kwestie formalne nie są od nas po prostu zależne - czytamy w poście. Jednak zaznaczają, że nie rezygnują z inicjatywy i będą kontynuować starania, aby wrócić jak najszybciej.