Nocny nalot KAS w Wólce Kosowskiej. 14 spraw karnych, zajęty towar wart 12 mln zł

KAS kontynuuje działania prewencyjno-kontrolne na terenie bazarów w Wólce Kosowskiej. Ich dotychczasowe efekty to zajęcie towaru niewiadomego pochodzenia o wartości 12 mln zł., 14 spraw karnych oraz zatrzymanie czterech osób.

"W ostatniej nocnej akcji na terenie bazaru w Wólce Kosowskiej funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli artykuły z podrobionymi, zastrzeżonymi przez producentów znakami towarowymi. Były one oferowane do sprzedaży na sześćdziesięciu skontrolowanych stoiskach" - informuje KAS w komunikacie.

- Jesteśmy przekonani, że tego typu działania są jednym z ważniejszych narzędzi ograniczających szarą strefę, co w efekcie działa na korzyść uczciwych przedsiębiorców - dodał.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia KAS.