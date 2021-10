Notoryczni gapowicze. Mieszkańcy Mazowsza rekordzistami w kolekcjonowaniu kar za brak biletów

Okazało się więc, że najwięcej pasażerów, którzy nie uregulowali kar za jazdę komunikacją bez biletu, pochodzi z Mazowsza. Jednak najwyższa zaległość należy do 26-letniej mieszkanki Wielkopolski. Kobieta ma do spłaty ponad 142 tysięcy złotych. Na drugiej pozycji znajduje się 68-letni mężczyzna z województwa zachodniopomorskiego, który ma do zapłacenia 117 tysięcy złotych, a na trzeciej - 62-letni mieszkaniec Mazowsza, z karami wynoszącymi w sumie już ponad 107 tysięcy złotych opłat karnych.