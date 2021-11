Nowa inicjatywa w Warszawie. Uruchomiono autobus dla osób w kryzysie bezdomności

Osoby zaangażowane w pomoc nazwano streetworkerami. Będą one zachęcały do wprowadzenia życiowych zmian. W tym celu, wszystkie osoby będące w kryzysie bezdomności, będą mogły wykonać bezpłatne zdjęcie do dowodu osobistego czy wypełnić dokumenty pod okiem specjalistów. "Często są to pierwsze kroki prowadzące do nowego etapu w życiu" - czytamy w komunikacie.