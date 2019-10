Nowa lokalizacja głównego finału WOŚP. Orkiestra opuszcza plac Defilad

Wszystkie koncerty podczas warszawskiego finału 28. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędą się na placu Bankowym. Oznacza to, że WOŚP po wielu latach opuszcza plac Defilad, który był areną finałowych koncertów w stolicy.

- Od kilku tygodni intensywnie pracujemy z przedstawicielami Miasta Stołecznego Warszawy i dyrekcją Teatru Wielkiego Opery Narodowej nad przygotowaniem Finału w nowych miejscach. To dla nas ogromne wyzwanie, które także daje nam możliwość zaplanowania wszystkiego od nowa, poszukania nowych pomysłów i sposobów na to, by nasze styczniowe granie w Warszawie było jeszcze bardziej atrakcyjne - mówi w rozmowie z Onetem szef WOŚP Jerzy Owsiak.