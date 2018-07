Nowa Żołądkowa de Luxe łączy łagodnością

18 lipca w warszawskim SPATiF-ie odbyła się oficjalna premiera nowej Żołądkowej de Luxe. Jej wyjątkowo łagodny smak i ulepszoną recepturę, zaprezentował podczas wieczoru Sławomir Kreczmański, Senior Brand Manager oraz Wojciech Piasecki, ekspert analizy sensorycznej. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania wyników ogólnopolskiego badania pt., „Co łączy Polaków”.

Rozwój technologii to jeden z czynników, który ma ogromny wpływ na zmianę zachowań i stylu życia Polaków. Zapracowanie, nowe obowiązki oraz życie online przekładają się na osłabienie więzi i pogorszenie relacji międzyludzkich. 35% Polaków tęskni za czasami autentycznych relacji, rozmów i spotkań przy wspólnym stole, tak wynika z badania pt. „Co łączy Polaków” przeprowadzonego na zlecenie marki Żołądkowa de Luxe.

Jesteśmy narodem, dla którego spotykanie się przy stole zawsze było częścią kultury. W opinii Polaków (78%), wspólny stół łączy pokolenia, tworzy unikalną atmosferę, jednoczy bez względu na poglądy, czy wykształcenie. Ale dla Polaków ważne jest też, co na stole. Wódka jest jednym z istotniejszych elementów dopełniających spotkania towarzyskie; rozluźnia atmosferę (40%), łatwiej się przy niej rozmawia (40%), nadaje rozmowom nieoficjalny charakter i łagodzi obyczaje (21%). Nie zawsze stanowi ona jednak „pierwszy wybór”, dlaczego? Wyniki badania wskazują, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt ostry smak trunku, a 38% badanych zgodziło się, że na polskim rynku brakowało wódki o łagodniejszym smaku „Nowa Żołądkowa de Luxe idealnie wpisuje się w trendy rynkowe i potrzeby Polaków. Mamy nadzieję, że jej nowa łagodna receptura skłoni do częstszych spotkań przy wspólnym stole i wyłączenia się z życia online, na rzecz autentycznych relacji i bezpośrednich rozmów.” - mówi Sławomir Kreczmański, Senior Brand Manager w Stock Polska.

Wódka jest bezsprzecznie naszym narodowym trunkiem. Do tej pory niektórzy konsumenci narzekali na jej zbyt ostry smak, ale pojawienie się na rynku łagodnej Żołądkowej de Luxe to nowa jakość w segmencie alkoholi mocnych. Ma nie tylko przyjemny, karmelowo-owocowy aromat, ale do tego jej słodkawy smak zachwyca łagodnością i delikatnością. „To wódka, która może trafić nawet w gusta osób o delikatnym podniebieniu, tym bardziej, że świetnie komponuje się nie tylko z klasycznymi zakąskami, ale również z delikatnym mięsem, a nawet deserem.” – mówi Wojciech Piasecki, ekspert analizy sensorycznej.