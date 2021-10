Nowe biuro Google w Polsce. Firma szuka talentów

Nowe biuro Google zlokalizowane w kompleksie The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego. Eksperci zajmujący się technologią chmury będą mieli do dyspozycji ponad 20 tys. m kw. Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób. Centrum Google w The Warsaw Hub zajmie 14 pięter (od 18 do 31). Inspiracją dla zaprojektowania każdego z nich były regiony Polski.