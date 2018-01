Nowe logo na warszawskich autobusach. Wyjaśniamy, o co chodzi

Mieszkańcy stolicy zwrócili uwagę na znak, który pojawił się na pojazdach komunikacji miejskiej. To literka "t" stylizowana na warszawską syrenkę. Jest ona nowym logotypem Warszawskiego Transportu Publicznego.

Do tej pory na pojazdach komunikacji miejskiej stosowane były różne logotypy. Był herb Warszawy, syrenka czy grafika "Zakochaj się w Warszawie". Władze stolicy postanowiły ujednolicić symbol i oznakować nim warszawskie autobusy, tramwaje, metro i rowery.

Projekt nowego logo został wyłoniony w konkursie, który rozstrzygnięto we wrześniu. O nagrodę rywalizowało 189 prac. Wygrał projekt firmy TypeThree. - Choć nawiązuje do tradycji to jednocześnie jest szalenie nowoczesny i bardzo długo się nie zestarzeje - chwalili się urzędnicy.