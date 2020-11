Nowe obostrzenia. Zdalne nauczanie w Warszawie. Prawie tysiąc nauczycieli z COVID-19

Jak informuje stołeczny ratusz, od 19 października po "wciągnięciu" Warszawy do strefy czerwonej, w sumie 166 szkół ponadpodstawowych i blisko 80 tys. uczniów przeszło na tryb nauki zdalnej. Podobnie od 26 października zajęcia online odbywają się także dla blisko 77 tys. uczniów z klas 4-8 ze stołecznych szkół podstawowych.

Nowe obostrzenia. Warszawa. Zdalne nauczanie dla klas 1-3

"To 'covidowa' rzeczywistość, z którą się mierzymy. Wprawdzie wprowadzono właśnie nauczanie zdalne dla klas 1-3, ale sytuacja w przedszkolach, które pozostały w trybie stacjonarnym nadal się pogarsza. A nasze postulaty o testy dla pracowników, doposażenie szkół czy uprawnienia dla dyrektorów do zawieszania zajęć adekwatnie do potrzeb, pozostały bez odpowiedzi" – poinformowała w środę Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, która po dymisji Pawła Rabieja, objęła obszar odpowiedzialny za zdrowie w stolicy.