Nowe ślady pytona tygrysiego. "Pies tropiący potwierdził obecność"

Nowe informacje ws. pytona tygrysiego, który grasuje nad Wisłą. W piątek do akcji poszukiwawczej przystąpił pies tropiący. Zwierzę znalazło kolejne ślady węża.

Tajemnicze zaginięcie gada

Przypomnijmy: pyton tygrysi pojawił się w gminie Konstancin Jeziorna w powiecie piaseczyńskim. W okolicy miejscowości Gassy znaleziono ponad 6-metrową wylinkę węża. Wszystko wskazuje na to, że gad może ważyć nawet 50 kilogramów i mierzyć sześć metrów. Do akcji poszukiwawczej przystąpiła m.in. Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Polska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie, WOPR, OSP, itp.

Bezpiecznie się czują w norach

Pyton tygrysi może urosnąć nawet do 8 metrów długości. Nie jest wężem jadowitym, ale ma dużo zębów. Trudno sprowokować go do ataku, trzeba go naprawdę porządnie przestraszyć.