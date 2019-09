Nowe stacje metra gotowe. W ten weekend pierwsze przejazdy z pasażerami na Targówek

Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka – to nowe stacje drugiej linii metra. Od początku września pociągi testują trasę, a już w niedzielę weekend zabiorą tam pasażerów. Pierwsze przejazdy będą darmowe.



Ostatnie decyzje ws. uruchomienia nowych stacji metra dotyczą m.in. wentylatorni. Zakończenie budowy metra ogłoszono 4 miesiące temu. Do tej pory trwało odbieranie kolejnych inwestycji. W tym czasie stołeczny ratusz i przedstawiciele wojewody wzajemnie oskarżały się o opieszałość i braki w dokumentacji.

Ostatecznie, wojewoda mazowiecki zapowiedział, że jest gotowy do zakończenia procesu odbiorów do połowy września. W piątek Zdzisław Sipiera przekazał dobrą wiadomość: - Nie tak często ogłaszamy taką decyzję. Metro to ogromna inwestycja, ważna dla gości odwiedzających Warszawę, ale przede wszystkim dla mieszkańców - stwierdził wojewoda.