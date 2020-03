Nowe trasy Flixbusa z Warszawy

Flixbus poinformował o otwarciu ośmiu nowych połączeń. Wśród nich jest m.in. trasa z Warszawy do Zielonej Góry.

W stolicy zatrzymają się też autobusy kursujące między Białymstokiem a Lille we Francji i z Karpacza do Olsztyna.

Od czwartku Flixbus będzie jeździł do Zielonej Góry z Dworca Zachodniego. Wyjazd jest o godz. 17.10. Jak podkreśla „Gazeta Stołeczna”, podróż trwa sześć godzin, czyli o niemal 40 min. dłużej niż bezpośrednim pociągiem. Za to ceny biletów są niższe niż w przypadku pociągu. Autobusy jadą autostradą A2. Po drodze zatrzymują się w Poznaniu i Świebodzinie.

Od początku kwietnia Flixbus wydłuży połączenie z Białegostoku przez Warszawę do Lille we Francji. Wcześniej kończył trasę w Berlinie. Flixbus zatrzyma się też w Warszawie jadąc z Karpacza do Olsztyna.