Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej. Patryk Jaki wymienia co się zmieni

Trwają prace nad nowelizacją ustawy regulującej funkcjonowanie komisji weryfikacyjnej. Zapytany o nowe przepisy Patryk Jaki stwierdził, że zmieni się bardzo dużo. Komisja będzie miała większe uprawnienia.



Na początku stycznia do proponowanych zmian odniósł się stołeczny ratusz. - To kontynuacja nagonki politycznej na oponentów politycznych, wykorzystując instrumenty państwa i przepisów prawa - mówił rzecznik urzędu miasta Bartosz Milczarczyk. Jak ocenił, możliwość doprowadzenia na posiedzenie komisji to próba zastraszenia prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.