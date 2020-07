Nowoczesne poczekalnie na Lotnisku Chopina dla pasażerów Non Schengen

– Odpowiednio przygotowaliśmy się do wznowienia pasażerskiego ruchu lotniczego w zupełnie nowej rzeczywistości. Jednym z takich działań jest przygotowanie strefy z 4 nowymi poczekalniami (gate) dla osób, które z naszego lotniska będą wybierać się w podróż do krajów leżących poza strefą Schengen - wyjaśnił.

Cała przestrzeń poczekalni może pomieścić do 1000 osób. W czasach epidemii jest to liczba o połowę mniejsza. To w praktyce oznacza, że na każdym z czterech wyjść może zostać obsłużonych do 250 pasażerów.