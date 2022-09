Nowy album zjawiskowej Jessie Ware już wkrótce. Warszawiacy posłuchają zapowiadającego go singla… na żywo!

Do trzech razy sztuka?

Z każdym kolejnym albumem było już łatwiej – niezmiennie trafiały do zestawień najpopularniejszych krążków globu. Aż przyszedł rok 2020, pandemia i… czwarta pozycja w dorobku Jessie Ware, która stała się prawdziwym hitem i zebrała rewelacyjne recenzje – tak fanów, jak i krytyków. Sama artystka mówi, że album ten powstał niejako w kontrze wobec trawiących świat wydarzeń. Wbrew tragedii i przymusowej izolacji był dynamiczny, optymistyczny, eskapistyczny. Miał się kojarzyć z wyjściem do klubu, nie zaś z nawet najwygodniejszą domową codziennością. Krążek wręcz ocieka dźwiękami disco z lat 70. i muzyką house z lat 80. Niech o jego sukcesie poświadczy ciekawostka - pod koniec 2020 r. Barack Obama podzielił się playlistą ze swoimi ulubionymi piosenkami i znalazł się na niej utwór "Remember Where You Are", ostatnia kompozycja z czwartej płyty Jessie - "What's Your Pleasure?".