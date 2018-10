Nowy program pilotażowy miasta. Zadbali o powstańców

Stołeczny ratusz wprowadził nową usługę dla żołnierzy powstania warszawskiego. Projekt pozwala im do czterech w miesiącu, bezpłatnych przejazdów taksówką.

- Mam kolejną dobrą wiadomość dla powstańców. Na początku listopada do wszystkich powstańców zostanie rozesłana karta, dzięki której będą oni mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów taksówką po Warszawie. Dostaną ją także powstańcy, którzy na co dzień nie mieszkają w stolicy, ale gdy się do niej wybiorą, to także będą mogli skorzystać z tej usługi - powiedziała na uroczystości wręczanie pierwszych kart Hanna Gronkiewicz-Waltz.