Nowy projekt Trzaskowskiego. "Sprawa najważniejsza, to tanie mieszkania na wynajem"

Kandydat PO i N. w czwartek zapowiedział nowy program wyborczy "Wspieramy rodziny". - Jedną z najważniejszych potrzeb rodzin jest znalezienie swojego miejsca w Warszawie. Sprawa najważniejsza, to tanie mieszkania na wynajem - tłumaczył Trzaskowski.

- Co oznacza, że w praktyce do mieszkania o średniej wielkości 50 m kwadratowych miasto będzie dopłacało ok. 1000 zł. Dzięki temu będziemy mieli tańsze mieszkania na wynajem dla rodzin, które szukają swojego konta w Warszawie - stwierdził poseł. Tłumaczy, że wsparcie dla mieszkańców będzie udzielane za pomocą kredytów i samego wkładu zainteresowanych. - Dzięki czemu inwestycja będzie sama się finansować - dodał.