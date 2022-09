O czym pamiętać, zakładając e-commerce?

E-commerce – płatności dostosowane do klientów

Chcąc rozwinąć skrzydła w branży e-commerce, należy pamiętać o doborze wygodnej z poziomu klienta (i oczywiście przedsiębiorcy) platformy płatności online. Gotowy mechanizm transakcji za pośrednictwem szybkiego przelewu, karty kredytowej czy BLIK-a to już właściwie standard. Przedsiębiorcy mają do wyboru szereg platform pośredniczących w elektronicznym przekazywaniu środków, z których każda oferuje konkretne parametry transakcji. Płatności w e-commerce to jeden z najważniejszych aspektów takiej działalności.