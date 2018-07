O krok od katastrofy w Warszawie. Góry śmieci zaraz obok osiedli mieszkaniowych

Czarna seria pożarów składowisk śmieci przetoczyła się przez całą Polskę. Sprawą pilnie zajął się specjalny, rządowy zespół. Ale okazuje się, że tuż pod nosem stołecznych mieszkańców tyka wielka, ekologiczna bomba.

Warszawiacy alarmują ws. składowisk śmieci

"Składowane są byle jak i byle gdzie. Nie wiadomo, czy ktokolwiek kontroluje, co się z nimi dzieje" - donoszą. Chodzi głównie o Mokotów i Targówek, a dokładnie miejsca przy ul. Golędzinowskiej (teren PKP), Odrowąża (teren PKP), Myśliborskiej, Piramowicza oraz przy Wale Zawadowskim. Co ciekawe, to ostatnie miejsce znajduje się obok rezerwatu przyrody Natura 2000.