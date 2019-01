Obok pomnika Osieckiej pojawił się dyskont. Mieszkańcy oburzeni

Siedząca postać słynnej poetki i autorki tekstów piosenek nie zmieniła miejsca. Zmieniło się jej otoczenie. Obecna od 2007 roku na reprezentacyjnej ulicy Saskiej Kępy teraz zamiast kawiarnianych stolików, ma obok siebie codziennie rano palety z dostawą do pobliskiego supermarketu.

Lokalna społeczność do końca łudziła się, że pomnik zamyślonej Osieckiej , która stała się symbolem tej części miasta, nie zostanie zmarginalizowany przez nowego właściciela położonego tuż obok lokalu. Na rogu ulicy Francuskiej i Obrońców za życia artystki znajdowała się tu drogeria.

Pomysł na upamiętnienie Osieckiej zaproponowany przez Teresę i Dariusza Kowalskich był strzałem w dziesiątkę. Okrągły stolik z siedzącą przy nim pisarką idealnie wkomponował się w wystrój jeszcze do niedawna działającej w tym miejscu kawiarni Rue de Paris. Tak było do stycznia, nim właściciele lokalu przy Obrońców 20 nie zwinęli interesu. Nowy najemca spotkał się z krytyką mieszkańców przyzwyczajonych do "francuskiego" klimatu.