Oczyszczalnia "Czajka". Rafał Trzaskowski poprosił o pomoc. Błyskawiczna reakcja rządu

Oczyszczalnia "Czajka". Trzaskowski dostanie pomoc rządu

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". "Trzaskowski powinien być odsunięty od władzy"

Oczyszczalnia "Czajka". Rafał Trzaskowski przekazał złe informacje

"Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do 'Czajki'. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab" - napisał na Twitterze Trzaskowski.

Oczyszczalnia "Czajka". Mocna krytyka Rafała Trzaskowskiego

Oczyszczalnia "Czajka". To kolejna awaria kolektora

Do podobnej awarii doszło w 2019 roku. Wtedy prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu z pomocą również przyszedł polski rząd. Wojsko zbudowało specjalny most pontonowy, na którym umieszczono rurę, która służyła do awaryjnego przesyłania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka".