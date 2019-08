Oczyszczalnia "Czajka". Rafał Trzaskowski zapewnia, że "warszawska kranówka" jest czysta i zdatna do picia

W środę doszło do awarii dwóch kolektorów warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka". Przeprowadzono kontrolowany spust ścieków do Wisły. "Warszawska kranówka" jest jednak czysta i zdatna do picia. Cały czas służby monitorują jej jakość.

Oczyszczalnia "Czajka" - awaria. Na zdj. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (2P) (Facebook.com, Fot: @warszawa)

Jak poinformował warszawski ratusz, rurociąg oczyszczalni ścieków "Czajka" uległ awarii we wtorek, wtedy nieczystości skierowano do rurociągu rezerwowego.

W środę nastąpiła awaria kolektora rezerwowego, z tego powodu rozpoczęto kontrolowany zrzut ścieków do Wisły. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwołał pilny sztab kryzysowy.

W komunikacie wydanym późnym wieczorem poinformowano, że "warszawska kranówka" jest czysta i zdatna do picia, ponieważ ujęcia wody znajdują się powyżej miejsca zrzutu zanieczyszczeń. Cały czas służby monitorują jej jakość.

- W związku z awarią w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, powołany sztab, na bieżąco monitoruje sytuację pod kątem bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia i jest w stałym kontakcie z inspektorami sanitarnymi właściwymi terenowo dla dotkniętych województw - poinformował w środę na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny.

Rafał Trzaskowski podczas specjalnej konferencji prasowej zapewniał z kolei, że woda w Warszawie jest pitna i bezpieczna. - To miejsce, w którym mamy do czynienia z tym upustem ścieków, jest poniżej ujęć wody - zaznaczał.

W Centrum Bezpieczeństwa pojawiły się również służby wojewody po to, by ocenić wszystkie skutki awarii.