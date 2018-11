Odbudowa Pałacu Saskiego. Ratusz: To nie może być decyzja jednej partii

Kancelaria prezydenta zapowiedziała odbudowę Pałacu Saskiego przy pl. Piłsudskiego. Pomysł nie spodobał się Stołecznemu ratuszowi. - Zawłaszczanie Warszawy jest nie do zaakceptowania - stwierdziła przewodnicząca Rady Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska.



Stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki tłumaczy, że dla jego pokolenia, a także dla pokolenia jego rodziców i dziadków, widok Grobu Nieznanego Żołnierza jako trwałej ruiny, pomnika, jest widokiem bardzo silnie wbudowanym w ich świadomość. - To jest nasza pamięć . Ci, którzy chcą odbudować Pałac Saski, mówią: „Wstańmy z kolan, niech Warszawa wstanie z ruin”. Ja powiem inaczej: brakuje pałacu, my o tym wiemy, i to jest najlepszy nośnik historyczny, jaki może być - stwierdził konserwator.

Z kolei Ewa Malinowska-Grupińska zaznacza, że Warszawa jest stolicą, miejscem ważnym dla wszystkich Polaków, nie tylko dla warszawiaków. - Zapytajmy Polaków i warszawiaków o to, czy chcą tej odbudowy. Patrzymy wszyscy na Grób Nieznanego Żołnierza. To jest miejsce absolutnie szczególne w Warszawie. Tutaj się spotykamy podczas wielkich uroczystości, śpiewamy powstańcze piosenki w rocznicę powstania warszawskiego, czcimy ogłoszenie świętym Jana Pawła II. Tu wszystko się dzieje. Decyzja o zmianie tego miejsca jest decyzją bardzo wątpliwą i to nie może być decyzja jednej partii. I to partii, która przegrała w Warszawie - przekonywała przewodnicząca Rady Warszawy.