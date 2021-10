Odkrycie w warszawskich kanałach. Pamiątka sprzed 115 lat

Nie było to jednak łatwe przedsięwzięcie. Poprzedziła je zażarta, wieloletnia awantura o kanalizację i pomysły wprowadzenie latryn do domów. O doprowadzenie do porządku miasta, które miało nadal gnojną górkę, walczył Sokrates Starynkiewicz, rosyjski generał pełniący obowiązki prezydenta Warszawy, która w owym czasie nie była stolicą.