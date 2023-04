Odlotowa Loteria w Centrum Janki

Od 14 do 28 kwietnia w Centrum Janki będzie można wziąć udział w loterii promocyjnej "VIP odloty". Obiecująca nazwa zdecydowanie odzwierciedla rzeczywistość, bo na klientów czekało będzie ponad 700 nagród, w tym kilka wyjątkowo cennych. Do zdobycia będą bowiem aż 4 wycieczki o wartości 10 000 zł każda, a także luksusowe kolacje VIP w restauracji Michela Moran, które zachwycą nawet najbardziej wymagających smakoszy. Wśród nagród pojawią się również idealne dla poszukiwaczy przygód kamery GoPro, piękne i trwałe walizki podróżne, poręczne czytniki ebooków i aparaty fotograficzne. Do wygrania będą też karty podarunkowe o wartości 50, 100 i 200 zł, vouchery do restauracji i kawiarni w Centrum Janki oraz wiele innych, równie atrakcyjnych niespodzianek.