"OdLOTowa" praca czeka! LOT szuka chętnych do pracy na Lotnisku Chopina w Warszawie

LOT po raz 3. szuka kilkudziesięciu nowych pracowników na Lotnisku Chopina w Warszawie. Poprzednie edycje "OdLOTowej pracy" przyciągnęły już 2000 chętnych. Ponad 20 z nich zostało w Locie na dłużej.

Warszawa. LOT szuka na wakacje

LOT szuka osób, które nie boją się pracy w międzynarodowym środowisku i chcą poznać funkcjonowanie lotniska od środka. Praca ma trwać minimum trzy miesiące w okresie od czerwca do października. Ci, którzy przepracują pełne trzy miesiące, na koniec pracy otrzymają coś jeszcze - darmowy bilet typu "stand by" w dwie strony, obowiązujący na dowolnej trasie. Do wyboru jest ponad 120 kierunków. LOT nowym pracownikom zapewni szkolenia przygotowujące do wykonywania powierzonych zadań i naukę od najlepszych specjalistów.