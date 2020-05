Odmrażanie gospodarki. Fryzjerzy i kosmetyczki wracają do pracy

Poniedziałek to dla większości z nas otwarcie tygodnia, jednak dzisiejszy poniedziałek jest również początkiem III etapu odmrażania gospodarki, co dla wielu Polaków jest powrotem do, choćby namiastki, normalności. Dziś do pracy wrócą przedszkola i żłobki, część restauratorów otworzy swoje lokale, a ci z nas, którzy w porę wyczuli, że obostrzenia związane z epidemią koronawirusa potrwają dłużej i zapisali się na wizytę odpowiednio wcześnie, mogą liczyć na, pierwszą od dawna, wizytę u fryzjera lub kosmetyczki. To właśnie za tym ostatnim Polacy stęsknili się najbardziej.