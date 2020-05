Odmrażanie gospodarki. Kina wrócą do gry. Co trzeba wiedzieć?

Odmrażanie gospodarki. Na ekranach kin znów zagoszczą filmy

Przez ostatnie dwa i pół miesiąca ekrany we wszystkich kinach w Polsce były zupełnie bezużyteczne. Przyszła jednak pora, by je odkurzyć, bo rząd właśnie zdecydował, że pierwszym terminem ponownego otwarcia kin będzie 6 czerwca 2020 roku. Poza kinami do działalności wrócą również inne instytucje kultury, jak teatry, czy sale koncertowe. Ta decyzja to duża ulga dla ludzi kultury, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji podczas epidemii koronawirusa w Polsce.