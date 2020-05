Odmrażanie gospodarki. Multikino, Helios i Cinema City nie otworzą się 6 czerwca?

Odmrażanie gospodarki. Kina otworzą się 6 czerwca

- To nie jest obowiązek, to jest możliwość dla właścicieli. Oni mogą podejmować decyzje o tym, żeby te kina ruszyły. Jedni chcą jak najszybciej się otwierać, inni potrzebują czasu. Wielkie premiery muszą być odpowiednio przygotowane, ale mniejsze kina czy organizatorzy imprez chcieliby jak najszybciej przejść do działania - mówił podczas konferencji prasowej minister kultury Piotr Gliński.

Jak zaznaczył, "są dwa podstawowe wymogi" dotyczące funkcjonowania kin. Pierwszym jest wypełnienie pojemności widowni maksymalnie do 50 proc., po to by "zachować wymogi sanitarne". Drugi to obowiązek noszenia maseczek. Okazuje się, że Multikino, Helios czy Cinema City, na razie wstrzymują się z decyzją o otwarciu i czekają na szczegółowe instrukcje.