Odmrażanie gospodarki. Warszawa otworzyła miejskie przedszkola i żłobki

Warszawa. Ile dzieci poszło do żłobków i przedszkoli?

Na podstawie przeprowadzonych przez Warszawę ankiet wśród ponad 70 tys. rodzin, chęć oddania dzieci do przedszkoli wyraziło 24 proc. rodzin, a do żłobków - 34 proc. Oznacza to, że do przedszkoli trafi ok. 14 tys. dzieci, a do żłobków ok. 2,8 tys. najmłodszych członków rodziny.