Odpowiedź ratusza ws. lekcji religii w szkole. Na katechezę nie ma mocnych

Urzędnicy mogą jedynie prosić dyrektorów placówek o układanie zajęć lekcyjnych w taki sposób, by religia była "przed" lub "po" obowiązkowych przedmiotach. Tak wynika z odpowiedzi stołecznego ratusza na interpelację radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej ws. katechezy w szkołach.

Warszawska radna w piśmie skierowanym do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego zwraca uwagę na problem, z jakim mają obecnie do czynienia uczniowie i tak przepełnionych już szkół. Chodzi o umieszczanie lekcji religii pomiędzy innymi przedmiotami, powodując tym samym niepotrzebne "okienka" w zajęciach. Przez to część wychowanków musi zostawać jeszcze dłużej w murach placówki. Nierzadko do późnych godzin popołudniowych.