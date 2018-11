Odra na Mazowszu. Komunikat Inspektora Sanitarnego

W powiecie pruszkowskim u kolejnej osoby stwierdzono objawy odrę. To już 18. zgłoszenie zachorowania na tę chorobę na terenie Mazowsza (17 w powiecie pruszkowskim i jeden w powiecie warszawskim). Odra dotarła też na Lubelszczyznę.

Najnowsze zgłoszenie dotyczy pięcioletniego dziecka polskiego pochodzenia, które nie ma potwierdzonego szczepienia . Przebywało w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie na ul. Wolskiej, ale zostało już wypisane do domu.

Jego stan jest dobry. Dziecko uczęszczało do Przedszkola w Nadarzynie, w którym odnotowano już jeden przypadek odry. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie stwierdził, że na siedemnaście przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w powiecie pruszkowskim dwanaście osób jest już zdrowych. Trzy osoby jeszcze mają objawy chorobowe i dwie osoby są nadal hospitalizowane.

Nie ma nowych zgłoszeń z miasta stołecznego Warszawy czy pozostałych miejscowości Mazowsza. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie potwierdziła za to PAP, że z objawami odry trafił do szpitala. Nastolatek pochodzi z Ukrainy, prawdopodobnie nie był szczepiony przeciw odrze.