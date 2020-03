Odwiedź Muzeum Sportu w Warszawie wirtualnie

Wielkie sportowe imprezy z Igrzyskami Olimpijskimi i piłkarskimi mistrzostwami Europy zostały przełożone. Uprawianie sportu stało się znacznie trudniejsze. Co więc zrobić, by sportowy duch nie umarł w nas do końca? Można odwiedzić Muzeum Sportu i Turystyki, oczywiście online.

Warszawa. Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego. (SPL/East News, Fot: Marek BAZAK)