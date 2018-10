Ojciec katował niemowlę, matka nie reagowała. Teraz jej także postawiono zarzuty

Śledczy nie mają wątpliwości, że bierna postawa matki w znaczący sposób przyczyniła się do braku zahamowań brutalnego ojca wobec dwumiesięcznego dziecka. Mimo pełnej świadomości tego, co robi jej partner, nie zapobiegła tragedii. Prokuratura zadecydowała więc o postawieniu 19-latce zarzutów.

Mężczyzną zajęła się prokuratura. Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Wcześniej kwalifikacja czynu była inna - oskarżano go o znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro uznał jednak, że to nie wystarczy. W związku z brutalnością, jakiej dopuścił się ojciec w stosunku do bezbronnego dziecka, zarzut ostatecznie zmieniono.