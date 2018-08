Okradali plebanie i kościoły. Policja raczej nie da im rozgrzeszenia

Dwóch mężczyzn z Radomia odpowie za kradzież pieniędzy ze świątyń. Gdy policjanci zatrzymali jednego z nich na gorącym uczynku, był kompletnie pijany. Kilka dni wcześniej udało mu się jednak wynieść m.in. laptopa z pobliskiej plebani. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze dostali informację o włamaniu do kościoła św. Jana w nocy z poniedziałku na wtorek. Wysłany na ulicę Rwańską patrol nie miał większych problemów z unieszkodliwieniem złodzieja. 30-letni sprawca miał bowiem 2 promile alkoholu w organizmie. Zdołał jednak wcześniej uszkodzić jedną z ponad 100-letnich ławek. Policjanci przewieźli go na komisariat, gdzie trafił do celi. Gdy już wytrzeźwiał, przedstawiono mu zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do świątyni. To jednak nie był pierwszy raz, gdy dokonał przestępstwa.