Okradli schronisko dla zwierząt. "Nie mamy za co naprawiać bud. Psy i koty mogą zostać bez prądu"

Ponad 300 zwierząt z podwarszawskiego schroniska "Celestyniaki" potrzebuje natychmiastowej pomocy. Dwóch mężczyzn ukradło sprzęt warty 4 tys. zł. - Jest jeszcze wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Mieliśmy zrobić dach, a teraz nie ma czym. Jeśli siądzie prąd, to nie będzie go w całym budynku - mówi WawaLove dyrektor schroniska Łukasz Balcer. Redakcja WawaLove organizuje zbiórkę pieniędzy.

W schronisku znajduje się ok. 300 psów i kotów. Mieszkają w ponad 200 pomieszczeniach. Obiekt codziennie wymaga remontów i napraw. - Ostatnio kupiliśmy agregat i mieliśmy zrobić nad nim dach, a teraz nie ma czym. Jeśli siądzie prąd, to nie będzie go w całym budynku. Nie mamy za co naprawić bud. Jest jeszcze wiele rzeczy, które trzeba naprawić. To na pewno odbije się na zwierzętach - ubolewa Balcer.